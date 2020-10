Findet der Thurnauer Weihnachts-Töpfermarkt in diesem Jahren statt? Eine Frage, die sich in den vergangenen Wochen viele gestellt haben. Nach einem Treffen am Donnerstagabend, an dem Vertreter des Landratsamtes, der Marktgemeinde sowie die Familie Labuhn teilgenommen haben, die den Markt im Schloss Thurnau organisiert, wird darauf verwiesen, dass die Veranstalter ein sehr durchdachtes und wirkungsvolles Hygienekonzept vorgelegt haben. Insbesondere der Markt Thurnau kam sei jedoch aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Überzeugung, dass der Töpfermarkt nach heutigem Stand nicht durchgeführt werden kann. Nach intensiven gemeinsamen Beratungen sei vereinbart worden, die Planungen aktuell auf Eis zu legen. "Sollte sich das Corona-Infektionsgeschehen erkennbar verbessern und darauf abgestimmt abschließende Regelungen der Staatsregierung für Weihnachtsmärkte vorliegen, wird man noch einmal zusammenkommen und prüfen, ob der Töpfermarkt gemeinsam verantwortet und organisiert werden kann", heißt es in der schriftlichen Mitteilung.hn