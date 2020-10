Die Gewerkschaft Verdi fordert eine deutliche Lohnerhöhung auch für Pflegekräfte in Krankenhäusern. Symbolbild: Daniel Karmann, dpa

Die Forderung nach einer spürbaren Einkommenserhöhung hält Frank Wilzok, Personalratsvorsitzender am Kulmbacher Klinikum, für gerechtfertigt.

Es waren Szenen, die für Gänsehautmomente gesorgt haben: Nicht nur in Spanien, auch in Deutschland haben Menschen zu den Corona-Hochzeiten im Frühjahr den Beschäftigten im Gesundheitswesen von ihren Balkonen aus Beifall gespendet. "Wir haben uns über die Anerkennung gefreut, aber mit dem Applaus ist es nicht getan", sagt Frank Wilzok, der nicht nur Zweiter Kulmbacher Bürgermeister, sondern auch Personalratsvorsitzender am Klinikum ist.