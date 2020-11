Wenn Kerstin Weber mittags in der Kche steht, schaut sie sich nebenbei gerne ber die Mediathek Dokumentationen im Fernsehen an. Das heit: Sie wrde sich die gerne anschauen, denn pnktlich um 12 Uhr kommt ihre Internetverbindung zum Erliegen. "Da geht dann pltzlich nichts mehr." Das ist nicht ausnahmsweise so, sondern praktisch tglich, erzhlt die 51-Jhrige.