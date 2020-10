Eigentlich wollte der Bayerische Sportkegler- und Bowlingverband schon im September die neue Saison 2020/21 starten. Wenn es nun mit dreiwöchiger Verspätung endlich los geht, bietet sich in vielen Ligen ein trauriges Bild. Denn etliche Vereine treten gar nicht an, darunter bei den Herren der ESV Neuenmarkt ( Bezirksliga ), der SKC Gallier Condor Kulmbach Bezirksliga A) und der SKC Blau-Weiß Kulmbach (Kreisliga). "Von 50 Mannschaften aus dem Kreis Nord starten nur 25", sagt Kreisvorsitzender Stefan Bänsch. Auch sein SKC Gallier-Condor Kulmbach , dessen Vorsitzender er ist, verzichtet auf die Punktspiel-Saison. "Wir sollten uns bis 13. September entscheiden, ob wir am Spielbetrieb teilnehmen. Doch damals gab der Verband noch ein strenges Hygienekonzept ohne Zuschauer, ohne Anfeuerung, ohne Duschen und ohne Gaststättenbetrieb vor. Außerdem sollten wir nach 90 Minuten eine halbe Stunde lang lüften, auch im Winter. Auf das alles hatten wir keine Lust ", erklärt Bänsch. Inzwischen gelten lockere Vorschriften, die auch für die Gallier akzeptabel gewesen wären. "Unter den neuen Bedingungen hätten wir gespielt", sagt Bänsch. Doch zu spät.