Unser Nachbarland Tschechien ist derzeit trauriger Rekordhalter, was die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro Tag in Europa betrifft. Gestern verkündete das tschechische Gesundheitsamt, dass sich in den vergangenen 24 Stunden über 8300 Menschen des nur zehn Millionen großen Landes mit dem Virus angesteckt haben - drei Mal so viel wie im gleichen Zeitraum in Deutschland.