Mainleus vor 1 Stunde

Abiss

Spinnerei Mainleus: Arbeiten geraten ins Stocken

Auf dem Gelände in Mainleus herrscht unerwartet Ruhe. Was ist der Hintergrund für den Stopp der Arbeiten auf dem Gelände der Spinnerei in Mainleus? Warum ist die Firma abgezogen?