Stromausfall im Landkreis Kulmbach: Ludwigschorgast, Neuenmarkt und Trebgast betroffen

Im Landkreis Kulmbach ist es am Samstagabend (17. September 2022) gegen 21 Uhr zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Betroffen waren die Marktgemeinde Ludwigschorgast und die Gemeinde Neuenmarkt mit den Ortsteilen Lettenhof und Hegnabrunn sowie Feuln in der Gemeinde Trebgast. Der Pressesprecher der Bayernwerk Netz GmbH, Christian Martens, schätzt, dass es sich um etwa 2500 Haushalte gehandelt haben muss, die am Wochenende für mehrere Stunden ohne Strom auskommen mussten.

Die Feuerwehr Ludwigschorgast wurde am Samstagabend (17. September 2022) um 21.09 Uhr wegen des Brandes einer Elektroanlage in Lettenhof gerufen. Es handelte sich um einen geschmolzenen Isolator, der einen Defekt an einem Trafoschalter auslöste. Grund dafür war wohl, so die Feuerwehr, ein heruntergefallener Ast. "Aufgrund des Stromausfalls war die Alarmierung per Sirene nicht möglich", erklärt Kommandant Stefan Braunersreuther. "Wir wurden nur per SMS alarmiert". Dies habe jedoch keine Verzögerungen mit sich gebracht, "es sind trotzdem alle aufgetaucht", freut sich der Kommandant. Des Weiteren wurden auch die umliegenden Feuerwehren zum Einsatz gerufen.

Der Defekt am Trafoschalter eines Freileitungsmastes in Lettenhof (Gemeinde Neuenmarkt) führte zu einem sogenannten "Doppelerdschluss, also einem Kurzschluss auf einer Mittelspannungs-Freileitung", erklärt Martens gegenüber inFranken.de. "Dieser Erdschluss hat sich auch auf eine andere Leitung ausgewirkt, wo es dann zu einem defekten Kabel in der Erde kam", so der Pressesprecher. "Es handelte sich also gleich um zwei Störungen. Die Kollegen mussten das Ganze dann vor Ort in Augenschein nehmen und die Wiederzuschaltung begleiten." Bis circa 23 Uhr konnte das Problem jedoch behoben werden und fast alle Haushalte wieder mit Strom versorgt werden.

"Bis auf eine Station, wo die Haushalte derzeit noch aus dem Niederspannungsnetz per Aggregat versorgt werden." Dort dauerte es bis ungefähr 1 Uhr Samstagnacht (17. September 2022). "Spätestens dann hatten aber wirklich alle Haushalte wieder Strom." Die Einzelnen, die aktuell noch am Aggregat hängen, werden im Laufe der Woche wieder an die Mittelspannungsleitung zugeschaltet. "Das defekte Kabel wurde bereits gestern lokalisiert, heute findet der Tausch des defekten Teilstücks statt." Der Trafoschalter soll im Laufe der Woche repariert werden, "was aber nicht weiter zu Versorgungsunterbrechungen führt. Am Ende der Woche läuft die Stromversorgung dann wieder ganz normal", schließt Martens ab.