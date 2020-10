Bei OB Ingo Lehmann ( SPD ) sind in dieser Woche Schreiben von Kulmbacher Geschäftsleuten eingetroffen, die maßlos enttäuscht sind. Verschnupft, weil sie erst aus den Medien erfahren haben, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht stattfindet. "Ich bin verärgert, weil wir das Thema bei einer unserer Sitzung angesprochen haben, an der ein Vertreter der Stadt teilgenommen hat. Ich habe schon erwartet, dass man uns diesbezüglich noch einmal kontaktiert", sagt Alexandra Hofmann, die Vorsitzende der Händlervereinigung "Unser Kulmbach " ist.