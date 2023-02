Kulmbach: Mutter und Tochter eröffnen bald Café "Soffi's" am Marktplatz

Nach Schließung des "Creativ Shops" : Das planen die Nachmieterinnen

: Regionale Zulieferer, Kaffeegetränke, Frühstück: Das erwartet die Gäste

Der "Creativ Shop" am Kulmbacher Marktplatz schloss am 31. Dezember 2022 für immer seine Türen. Heike Druse und Tochter Sophia übernehmen die Räumlichkeiten des ehemaligen Geschenkladens und wollen diese in ein Café umwandeln. Im Gespräch mit inFranken.de berichtet Heike Druse, worauf sich die Gäste freuen können und, wann die Eröffnung stattfinden soll.

Update vom 03.02.2023: Neues Café am Kulmbacher Marktplatz - das "Soffi's" feiert voraussichtlich im April 2023 Eröffnung

"Ich hatte schonmal ein Café vor einigen Jahren und war lange auf der Suche nach einer passenden Location. Dann hat sich das angeboten, das ist eine Toplage", erläutert Druse. Die gelernte Restaurantfachfrau wolle das "Soffi's" gemeinsam mit ihrer Tochter Sophia Druse führen. Aktuell befinden sich die beiden in Umbauplanungen: "Die Eröffnung ist voraussichtlich für Mitte April 2023 geplant, sofern das klappt, mit Handwerkern und so weiter."

Unter anderem müssten Toiletten in die Räumlichkeiten eingebaut werden, die im ehemaligen Laden nicht vorhanden gewesen seien. Bezüglich der Speisekarte verrät Druse: "Es soll auf jeden Fall Frühstück geben, kleine Mittagsgerichte, Snacks zum Mitnehmen und hausgemachten Kuchen, Kaffeegetränke und Longdrinks." Zudem erklärt sie: "Wir legen unser Augenmerk auf regionale Zulieferer und kleinere, unbekanntere Marken, zum Beispiel beim Kaffee, beim Wein oder bei Backwaren."

Das "Soffi's" soll auch für geschlossene Gesellschaften - beispielsweise Geburtstage, Firmenveranstaltungen oder Sektempfänge - gebucht werden können. Im Innenbereich werde es etwa 50 Sitzplätze geben, auch der Außenbereich werde bestuhlt. "Ob es eine offizielle Eröffnungsfeier geben wird, kann ich im Moment noch nicht sagen. Dadurch, dass das Café so zentral ist, wird es aber keiner verpassen", so Druse.

Erstmeldung vom 01.02.2023: "Creativ Shop" in Kulmbach hat dichtgemacht - Nachmieterin wurde bereits gefunden

Nach 22 Jahren hat Renate Emmert, ehemalige Inhaberin des "Creativ Shop", ihren Laden am Kulmbacher Marktplatz Ende 2022 aus Altersgründen aufgegeben. Bereits im August des vergangenen Jahres berichtete sie im Gespräch mit inFranken.de, dass sie einen Nachfolger suche, der ihren Laden weiterführt. Diesen habe sie nun zwar nicht gefunden, doch eine Nachmieterin, die die Räumlichkeiten in ein Café verwandeln wolle.

"Ja, ich habe eine Nachmieterin gefunden", berichtet Emmert. Am 31. Dezember 2022 habe sie ihren Geschenkladen in der Langgasse geschlossen. Heike Druse, die neue Mieterin, erklärt im Gespräch mit inFranken.de, dass sie die Räumlichkeiten gemeinsam mit ihrer Tochter übernehmen wolle. Die beiden planen ein Café.

Auf die Frage, wie Emmert dazu steht, dass ihr Laden nicht weitergeführt wird, antwortet sie: "Natürlich ist man traurig, dass man keinen Nachfolger gefunden hat. Aber ich freue mich jetzt auch, dass ich eine Nachmieterin gefunden habe und sie will ein Café daraus machen und das ist auch schön." Nach jetzigem Stand werde der Kulmbacher Marktplatz also bald durch ein neues Café bereichert werden. Wann dieses Eröffnung feiern soll, ist noch nicht bekannt.

