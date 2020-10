Es gibt Visionen - was aus dem Kaufplatz wird, steht aber noch in den Sternen, auch wenn das frühere Einkaufshaus inzwischen plattgemacht worden ist.

Jetzt liegt er also in Schutt und Asche, unser Kaufplatz. Grau und trist schaut das stadtbildprägende Areal aus, dem zum Glück ja wieder neues Leben eingehaucht werden soll. Die einen wünschten sich eine grüne Oase, die anderen eine Mischnutzung mit Wohnungen, Grünflächen und natürlich - das wollen wohl alle - einen malerischen Zugang zum Weißen Main. Wann aus den Träumen - welche Wünsche auch immer - Wirklichkeit wird, steht allerdings in den Sternen, denn über fünf Jahre nach dem Kaufplatz-Kauf ist der Stadtrat über Visionen noch nicht hinaus. Als wäre die Frage, was aus dem Areal werden soll, aus dem Nichts aufgetaucht