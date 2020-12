Im Kulmbacher "Fritz" wird bald geimpft

Herr Hempfling, die vierte Etage im Spinnerei-Gebäude wird die zentrale Impfstelle sein. Wann rechnen Sie damit, dass dort die ersten Personen geimpft werden?

Die Fragen stellte Alexander Hartmann.

Bald kann geimpft werden. Das verspricht die Bundesregierung . Auch in der früheren Kulmbacher Spinnerei, in der das zentrale Impfzentrum des Landkreises eingerichtet wird, soll der Corona-Impfstoff verabreicht werden. Welche Vorbereitungen getroffen werden, wo der Impfstoff, der bei minus 70 Grad tiefgekühlt sein muss, gelagert wird, wie die erforderlichen Ärzteteams organisiert werden? Fragen, die der Leiter des Corona-Krisenstabs am Landratsamt, Oliver Hempfling, im Interview beantwortet.Das hängt davon ab, wann der Impfstoff zugelassen und uns geliefert wird. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Impfzentrum bis zum 15. Dezember einsatzbereit ist.Die Voraussetzungen dort sind nahezu ideal. Es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr ist das Impfzentrum gut zu erreichen, liegen Bahnhof und Busbahnhof doch direkt vor der Tür. Zudem ist die Barrierefreiheit gegeben.Bauliche Veränderungen sind nicht erforderlich. Es ist ein etwa 1000 Quadratmeter großer Raum, der fast so, wie er jetzt ist, als Impfzentrum genutzt werden kann. Wir müssen die räumliche Aufteilung so organisieren, dass dort ein "Einbahnstraßenbetrieb" sichergestellt ist. Wir brauchen einen Empfang, an dem die Leute registriert werden, einen Wartebereich, Kabinen, in denen die Aufklärung beziehungsweise Impfung erfolgt, auch einen Nachsorgebereich sowie einen Check-out. In einem abgetrennten Bereich wird die Vorbereitung des Impfstoffs erfolgen. Dort werden auch die Verwaltung, ein Lager sowie ein Aufenthaltsraum angesiedelt sein. Das lässt sich alles provisorisch gestalten, unter anderem mit Bauzäunen, Sichtschutz, Schreibtischen etc. Wir sind dem BRK und dem THW sehr dankbar, die uns bei den Vorbereitungen helfen.Ob es noch ein weiteres stationäre Impfzentrum geben wird, kann man derzeit nicht sagen. Was feststeht: Es wird auf jeden Fall bis zu vier mobile Impfteams geben, die zu Impfungen ausrücken, weil aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen natürlich nicht jeder die Spinnerei aufsuchen kann.Zusätzlich werden diese Teams auch in Alten- und Pflegeheimen zum Einsatz kommen.Gelagert und gekühlt werden soll er in bundesweit rund 60 Verteilzentren, von denen aus er dann in die Impfzentren ausgeliefert wird.Die Zahl von 300 täglich steht im Raum. Dies deshalb, da der Impfstoff, wenn er einmal aus der Kühlung herauskommt, in drei bis fünf Tagen verimpft werden muss. Vielleicht können wir die Zahl 300 sogar übertreffen.Wir müssen uns vor Ort um das Impfzentrum, die Ausstattung, Organisation und Verwaltung, kümmern. Es gilt, ein Team von Ärzten und medizinisches Fachpersonal zu organisieren, das sich um die Impfung kümmert. Hier sind wir dem Ärzteteam um Anja Tischer, Thomas Koch, Herbert Mädel und Marie-Luise Rasch dankbar, das die Einsatzplanung vornimmt. Das wird kein leichtes Unterfangen sein, denn alle helfenden Hände werden uns im Impfzentrum parallel zu ihrer eigentlichen Tätigkeit, ob in einer Praxis oder im Klinikum, unterstützen. Die Bereitschaft der Mediziner, sich zu engagieren, ist riesengroß.In der ersten Phase ja. In einer zweiten Phase ist es vorgesehen, dass Impfungen wie jede andere Impfung auch in den Arztpraxen vorgenommen werden.Wir warten hier auf eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums . Die Ständige Impfkommission hat am Montag einen ersten Empfehlungsentwurf vorgelegt. Priorität sollen demnach Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen , Personen im Alter von 80 Jahren und älter, Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen, Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen, Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege und andere Tätige in Senioren- und Altenpflegeheimen mit Kontakt zu den Bewohnern haben.Die Vorlage eines negativen Tests wird wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich sein. Beim Aufklärungsgespräch im Impfzentrum wird der Arzt eine Anamnese vornehmen und da auch auf mögliche Symptome achten. In jedem Fall findet im Rahmen der Anmeldung eine Fiebermessung statt. Wer sich impfen lassen will, muss sich ähnlich wie bei unserer Abstrichstelle einen Termin geben lassen. Wie das Prozedere genau ablaufen wird, werden wir rechtzeitig bekanntgeben.