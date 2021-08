Zwar sind am Freitag keine weiteren positiven Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt worden. Da jedoch 26 der aktuell 33 Infizierten innerhalb der vergangenen sieben Tage positiv getestet wurden, bleibt der Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner bei 36,33.

Aufgrund der Entwicklung der Infektionszahlen am vorausgegangenen Wochenende ist laut Landratsamt damit zu rechnen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis auch am morgigen Sonntag, dem dann vierten Tag in Folge, den Wert von 35 überschreitet. In diesem Fall träten ab Dienstag stringentere Regelungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens in Kraft.

Geimpft, genesen, getestet

Für das Zusammentreffen von Personen in geschlossenen Räumen wäre ab diesem Zeitpunkt dann die sogenannte 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) zu beachten.

Dies gilt sowohl für die Nutzung geschlossener Räumlichkeiten im Bereich der Gastronomie, des Sports und der körpernahen Dienstleistungen als auch bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen, Krankenhaus- und Heimbesuchen sowie den Zugang zu Beherbergungsbetrieben, Freizeit und Kulturangeboten.

Im Kulmbacher Klinikum werden derzeit vier Covid-19-Patienten stationär betreut. In Quarantäne befinden sich 92 Landkreisbürger.

Die Impfquote hat sich nur geringfügig verändert, sie liegt nun bei 65,52 Prozent bei den Erst- und bei 61,36 Prozent bei den Zweitimpfungen. In den Teststrecken der Kulmbacher Abstrichstelle wurden am Freitag 93 weitere PCR-Testungen durchgeführt. Weiterführende Informationen zu Covid-19 finden Sie in der heutigen Ausgabe auf Seite 12 sowie im Internet unter www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus.

Die Lage in Kronach

Der Inzidenzwert im Landkreis Kronach liegt mit 34,7 knapp unter der magischen Grenze von 35, bei deren Überschreiten es zu Einschränkungen kommen würde. 23 Personen haben sich dort innerhalb der vergangenen sieben Tage nachweislich infiziert, die Gesamtzahl der positiv getesteten Männer, Frauen und Kinder liegt bei 38 (plus acht zum Vortag).

Blick nach Lichtenfels

Der Landkreis Lichtenfels hat mit 42,0 erstmals wieder den kritischen Inzidenzwert von 35 überschritten. "Erst wenn der Landkreis drei Tage in Folge über 35 liegt, werden am vierten Tag die Maßnahmen verkündet, die dann am darauffolgenden Tag gelten", heißt es dazu aus dem Landratsamt.Derzeit werden dort 32 Covid-19-Infizierte gezählt, wobei mit Lichtenfels (18), Altenkunstadt (8), Bad Staffelstein (4) und Redwitz (2) nur vier Kommunen betroffen sind.

Heute findet von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des E-Centers Burgkunstadt ein weiterer Sonderimpftermin statt. Mit 67,34 Prozent ist die Quote der vollständig geimpften im Kreis Lichtenfels sehr hoch. Ab sofort ist auch für besonders risikoreiche Gruppen eine Auffrischungsimpfung möglich.

Die Bayreuther Zahlen

Am Freitag sind im Landkreis Bayreuth zwei und in der Stadt Bayreuth acht weitere positive Corona-Testergebnisse eingegangen. Die Inzidenzen stiegen damit auf 31,8 (Kreis) und 43,2 (Stadt).

Auffrischungsimpfungen sind ab Dienstag, 31. August, ausschließlich im Impfzentrum an der Johannes-Kepler-Realschule für eine bestimmte Personengruppe möglich. Dazu zählen Bürger, die mindestens 80 Jahre alt sind und deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt, sowie Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen. Die Terminvergabe erfolgt über die Impfhotline 0921/728-700.

Der Bayreuther Wolfgang Walther hat mit vier lokalen Unternehmen eine Gutschein-Aktion initiiert. 120 Gutscheine im Wert von je zehn Euro stehen für Personen zur Verfügung, die sich bis einschließlich 5. September am Impfstand an der Maximilianstraße impfen lassen.

Ab dem 30. August erhalten diese direkt nach ihrer Impfung einen Gutschein ihrer Wahl, solange der Vorrat reicht.