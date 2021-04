Am Flugplatz in Kulmbach ist es am Donnerstagabend (22. April 2021) zu einem Absturz eines Sportflugzeuges gekommen.

Aktuell laufen die Bergungsarbeiten. Auf Nachfrage von inFranken.de beim Polizeipräsidium Oberfranken heißt es, dass eine Person bei dem Absturz wohl ihr Leben verloren hat.

Flugzeugabsturz in Kulmbach: Einsatz läuft noch

Eine zweite Person wird aktuell in ein Krankenhaus befördert. Wie es zu dem Absturz kommen konnte, ist derzeit noch nicht klar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Dies ist eine Erstmeldung und wird von der Redaktion aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.