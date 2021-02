Kulmbach vor 1 Stunde

Burggeflüster

Die Probleme mit den Regeln

Auch wenn man sich jetzt schon irgendwie an die Hygieneansprüche im Lockdown gewöhnt hat, ertappt man sich selbst ab und an in Situationen, die mir immer wieder zeigen, dass noch nicht jede Vorschrift so in Fleisch und Blut übergegangen ist wie sie es sein sollte.