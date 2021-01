Leider ist auch die Zahl der im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehenden Todesfälle im Landkreis um drei Personen auf 73 angestiegen. Das Gesundheitsamt stellt weiterhin die Kontaktpersonenermittlung und die telefonische Betreuung der häuslich isolierten Personen umfassend sicher.

Aktuell sind im Landkreis 296 Personen nachweislich mit Corona infiziert. 133 von ihnen sind innerhalb der vergangenen Woche positiv getestet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert umgerechnet auf 100 000 Einwohner sank leicht auf 185,84.

Todeszahl gestiegen - Inzidenz gesunken

Im Klinikum Kulmbach werden momentan 37 Corona-Patienten stationär betreut, fünf von ihnen intensiv. Sieben Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises. In Quarantäne befinden sich 609 Bürger.

Der Landkreis Kulmbach hat am Donnerstag die von der Staatsregierung zur Verfügung gestellten FFP2-Masken an rund 2400 Bedürftige verschickt. Möglich war dies durch den tatkräftigen Einsatz von 15 Mitarbeitern im Landratsamt, darunter auch fünf Helfer der Stadt Kulmbach, die am Mittwoch alle Lieferungen unter Hochdruck verpackt und entsprechend adressiert hatten.

Ein zusätzliches Kontingent von 500 Schutzmasken steht ab Freitag in der Kulmbacher Tafel den Bedürftigen mit Tafelausweis zur Verfügung.

Hilfe für pflegende Angehörige

Ab dem 25. Januar können pflegende Angehörige zudem drei der vom bayerischen Gesundheitsministerium gestellten Schutzmasken in der jeweiligen Gemeindeverwaltung der pflegebedürftigen Person kostenfrei abholen. Als Nachweis reicht es, wenn die Hauptpflegeperson ein Schreiben der Pflegekasse vorzeigen kann, aus dem der Pflegegrad der zu betreuenden Person hervorgeht. Die Bürger werden gebeten, sich im Vorfeld über die Öffnungszeiten und Erreichbarkeit der jeweiligen Gemeindeverwaltung zu informieren.

Die Maskenausgabe in der Stadt Kulmbach erfolgt unter Einhaltung der allgemeingültigen Corona-Regeln und hygienetechnischen Vorschriften ab Montag, 25. Januar, bis einschließlich Freitag, 5. Februar, über die Rathaus-Information.

Zur Abholung muss man während der Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr) am rechtes Fenster des Eingangs des Bürgerbüros klopfen. Rückfragen können unter der Telefonnummer 09221/9400 gestellt werden. Weiterführende Informationen zu Covid-19 sowie eine Übersicht der Allgemeinverfügungen im Rahmen der Pandemie finden Interessierte online unter www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus.

