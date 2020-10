Während im Landkreis Kulmbach, vor einigen Wochen selbst vorübergehend Hot-Spot, die Lage in Sachen Corona relativ entspannt ist, sieht es in einigen Nachbarlandkreisen anders aus.

So zeigte sich der Lichtenfelser Landrat Christian Meißner am Freitag sehr besorgt über eine "sprunghafte Zunahme der positiv getesteten Personen". Im Kreis Kronach blickt man derweil nach Welitsch, wo sich bei einer privaten Feier nachweislich sechs der 49 mit Covid-19 Gäste angesteckt hatten.

Die Lage in Kulmbach

Im Landkreis Kulmbach ist bis Freitagnachmittag ein weiterer positiver Coronavirus-Fall bestätigt worden. Damit sind aktuell zehn Personen mit Covid-19 infiziert. Sieben von ihnen fallen in die letzten sieben Tage.

Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach beträgt demnach 9,7. 108 Landkreisbürger befinden sich momentan in Quarantäne.

Blick nach Bayreuth

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bayreuth liegt bei 5,78, die in der Stadt Bayreuth bei 18,72. Ab einem Wert von 50 ist mit weitreichenden örtlichen Beschränken zu rechnen.

Aktuell sind im Landkreis Bayreuth neun und in der Stadt Bayreuth 25 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

So sieht's in Kronach aus

Wie das Landratsamt Kronach gestern mitteilte, sind dort zwölf mit dem Coronavirus infizierte Bürger registriert, vier Personen mehr als am Donnerstag.

Von den zwölf Infizierten, die sich wie 151 Kontaktpersonen in Quarantäne befinden, stammen drei aus Kronach, je einer aus Küps und Reichenbach, zwei aus Teuschnitz und fünf aus Pressig. Im Zusammenhang mit der Familienfeier in Welitsch, auf der sich sechs Gäste angesteckt hatten, habe es seit Donnerstag keine weiteren positiven Tests gegeben.

Nach dem Anstieg der Fallzahlen im Landkreis Lichtenfels auf 27 (darunter Burgkunstadt mit acht) sowie des Sieben-Tage-Inzidenzwerts auf 23,9 hat Landrat Christian Meißner weitere Einschränkungen nicht ausgeschlossen. Er sprach gestern von einer sprunghaften Zunahme der Zahl der positiv getesteten Personen. "Bitte beherzigen Sie die A-H-A-Regel, also Abstand halten, Hygienemaßnahmen durchführen und eine Atemmaske tragen. Denn nur so können wir einschneidende Beschränkungen, die uns die aktuelle Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 1. Oktober vorgibt, abwenden."

Allgemeinverfügung droht

Darin ist klar geregelt: Wird in einem Landkreis die Zahl der Neuinfektionen von 35 pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten, so ist die Zahl der zulässigen Teilnehmer von privaten Feierlichkeiten in öffentlichen oder angemieteten Räumen auf bis zu 50 Personen zu begrenzen.Auch im Bereich der Schulen und Kitas sind dann gegebenenfalls weitere Schutzvorgaben umzusetzen.

Sollte sich die Entwicklung bei den Infektionszahlen der letzten Tage fortsetzen, so könne der Landkreischef nicht ausschließen, "dass schon nächste Woche eine entsprechende Allgemeinverfügung für den Landkreis ergeht".