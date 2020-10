Kulmbach aktualisiert vor 52 Minuten

Corona

Corona in Kulmbach: Inzidenzwert nähert sich der 35 - drohen mehr Maßnahmen?

Der Inzidenzwert in Kulmbach steigt. Eine Kita ist bereits geschlossen und eine Klasse in einem Gymnasium betroffen. Ab Samstag gelten verschärfte Corona-Maßnahmen in Bayern. Diese könnten schon bald in Kulmbach greifen.