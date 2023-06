Kulmbach vor 1 Stunde

Großer Feuerwehreinsatz

Flammen-Inferno vernichtet historisches Gebäude - über 100 Feuerwehrleute im Einsatz

In Kulmbach ist in der Nacht auf Sonntag (4. Juni 2023) das Wehrhaus, ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1787, in Brand geraten. Das Flammen-Inferno hielt die Feuerwehren über sieben Stunden auf den Beinen.