Ludwigschorgast vor 1 Stunde

Unfallflucht

Mit offenem Verdeck: Cabrio überschlägt sich und stürzt 8-Meter-Abhang hinab - Fahrer einfach verschwunden

Ein 32-Jähriger hat am Freitagabend einen aufsehenerregenden Unfall in Ludwigschorgast mit seinem Cabrio gebaut. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war der Fahrer aber nicht mehr da.