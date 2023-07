Deutsches Gewürzmuseum in Kulmbach: Wichtige Daten zum Spezialmuseum in Oberfranken

Von Pfeffer über Bockhornklee bis hin zu Kreuzkümmel: In der internationalen Küche finden sich zahlreiche bunte Gewürze wieder. Sicherlich verwendest auch du beim Kochen immer wieder verschiedenste Gewürze. Das Deutsche Gewürzmuseum Kulmbach ist ein Muss für Gewürz-Liebhaber*innen. Du erhältst einen informativen Einblick in die Welt der Gewürze und ihre Bedeutung und Verwendung von damals bis heute. Von interaktiven Elementen bis hin zu Führungen und Events: Das Museum bietet für jede*n eine lehrreiche und unterhaltsame Erfahrung und nimmt dich mit auf eine Reise durch die Geschichte, Vielfalt und Herkunft von Gewürzen. Es bereichert das vielfältige Museums-Angebot in und um Kulmbach um eine weitere Facette und lohnt sich für einen Ausflug mit der ganzen Familie.

Daten und Fakten über das Deutsche Gewürzmuseum

Das Deutsche Gewürzmuseum ist eines von drei Museen im Mönchshof Kulmbach. Auf insgesamt 1.000 m² bietet dir eine interaktive Ausstellung einen Einblick in die bunte Welt der Gewürze.

Die Ausstellung wird zu einem Erlebnis für alle Sinne. Hier die wichtigsten Daten zum Museum im Überblick:

Adresse: Hofer Straße 20, 95326 Kulmbach

Hofer Straße 20, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und feiertags von 10.00 bis 17.00 Uhr.

Dienstag bis Sonntag und feiertags von 10.00 bis 17.00 Uhr. Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder beziehungsweise Jugendliche von 7 bis 17 Jahren 5,50 Euro. Besuchst du zwei oder alle drei Museen im Mönchshof, gibt es einen Rabatt. So kostet beispielsweise der Eintritt für alle drei Museen für Erwachsene nur 18 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen in dem Fall 12 Euro.

Erwachsene 8 Euro, Kinder beziehungsweise Jugendliche von 7 bis 17 Jahren 5,50 Euro. Besuchst du zwei oder alle drei Museen im Mönchshof, gibt es einen Rabatt. So kostet beispielsweise der Eintritt für alle drei Museen für Erwachsene nur 18 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen in dem Fall 12 Euro. Te lefon: 09221 80514

09221 80514 Webseite

Das erwartet dich im Kulmbacher Gewürzmuseum

Eröffnet wurde das Deutsche Gewürzmuseum im Jahr 2015. Ein Highlight ist die sogenannte historische Gewürzroute. An dieser kannst du entlanggehen und alles über die Geschichte der Gewürze erfahren. Kleine Filmbeiträge unterstützen diesen historischen Einblick. Doch nicht nur die Gewürz-Geschichte bis zum heutigen Tag stellt einen Schwerpunkt des Museums dar, sondern auch deren Verwendung.

Von der Vergangenheit bis in die Gegenwart: Anhand der Exponate wird verdeutlicht, wie wichtig Gewürze sind und wie vielseitig sie eingesetzt werden. Du kannst einen Einblick in die Bedeutung der Gewürze im Handwerk, in der Lebensmittelindustrie, der Kochkunst und der Medizin erhalten. Die Einblicke in verschiedene Arbeitswelten sind interaktiv gestaltet, sodass das Lernen für Klein und Groß gleich viel spannender wird. Unter anderem kannst du eine vollständig aufgebaute Metzgerei aus den 1950er Jahren sehen.

Ein weiterer Teil der Ausstellung legt den Fokus auf die Rolle von Gewürzen als Heilmittel sowie in Mythos und Magie. Als Besucher*in erwarten dich hier sicherlich viele neue Informationen und hilfreiche Tipps.

Weitere Highlights des Museums und Führungen

Das Botanikum gilt als Herz des Museums. Hier erwarten dich spannende Fakten über die Gewürzpflanzen selbst sowie deren Anpflanzung, Nutzung und geografische Einordnung. Dein Museumsbesuch endet in dem sogenannten "Spice-Club". Dieser lädt dich ein, in verschiedenen Koch- und Gewürzbüchern zu stöbern oder Rezepte per Gewürz-App herunterzuladen.

Es lohnt sich, dich auf der Website zu informieren, ob es saisonale Veranstaltungen oder besondere Events gibt. Für einige Events kannst du einen Wunschtermin anfragen, für andere musst du dich vorab für einen vorgegebenen Termin anmelden. Bist du fasziniert von dem Gewürz-Thema, kannst du dich für eine Führung oder ein Seminar anmelden. Das Gewürzmuseum bietet sowohl komplette Pakete an, die ein mehrtägiges Programm umfassen, als auch kleinere Touren, die nur ein paar Stunden dauern, beispielsweise zusammen mit deinem Verein oder deiner Familie. Bei Fragen oder einer Buchung hilft dir das Museum gerne vor Ort oder unter der Telefonnummer 09221 80514 weiter.

Für die kleinen Gäste von 4 bis 10 Jahren gibt es eine altersgerechte Themenführung durch das Kulmbacher Museum. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Angebote für die jüngeren Besucher*innen. Dazu gehören beispielsweise die einstündige Tour "Gewürze - lieb & teuer". Aber auch an die Jugendlichen von 10 bis 17 Jahren wird mit einer altersgerechten Tour durch das Gewürzmuseum und verschiedenen Angeboten gedacht. Auch hier lohnt es sich, vor einem Besuch mit Kindern online nachzusehen oder telefonisch nachzufragen, welche Angebote es aktuell gibt.

Wie die Museen im Kulmbacher Mönchshof aktuell mitteilen, bieten sie im August 2023 jeweils am Sonntagvormittag um 10:30 Uhr eine Sonderführung im Wechsel durch eines der Museen im Kulmbacher Mönchshof. Wenn auf der Suche nach weiteren Museums-Empfehlungen in Franken bist, solltest du dir diese kuriosen Spezialmuseen in der Region näher ansehen.

