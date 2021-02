Um Wasser, Abwasser und eine ordentliche Stange Geld, die über die Jahre auf alle Stadtsteinacher umgelegt wird, ging es in der Sitzung des Stadtrats am Montagabend.

Zum einen vergab der Stadtrat Aufträge für die weitere Ertüchtigung der Kläranlage über fast 700 000 Euro. Für die künftige Wasserversorgung von Triebenreuth, Vogtendorf, Bergleshof und Schwärzleinsdorf auf der Anhöhe oberhalb des Steinbruchs hat das Wasserwirtschaftsamt mittlerweile den Bauentwurf im Gesamtkostenvolumen von 3,23 Millionen Euro geprüft und diesen teilweise mit 50 Prozent als zuwendungsfähig anerkannt.

Investitionen schlagen zu Buche

Die Investitionen werden sich beim künftigen Wasserpreis bemerkbar machen; laut Bürgermeister Roland Wolfrum "nach aktuellen Schätzungen sukzessive" mit bis zu 1,15 Euro mehr pro Kubikmeter.

Ohne Diskussion stimmte der Stadtrat den Auftragsvergaben für die Erneuerung der elektro- und maschinentechnischen Anlagen in der Kläranlage zu. Die Arbeiten erledigen die Firmen Elektro Porzelt aus Stadtsteinach für 388 363,93 Euro und Lippold aus Weidenberg für 305 830 Euro.

Einen Überblick über bisherigen und künftigen Arbeiten in der Kläranlage lässt sich der Stadtrat auf Anregung von Lars Leutheußer (CSU) in der nächsten Sitzung vorlegen; außerdem werden sich die Stadträte auf Anregung von Manuel Steinl (CSU) so bald wie möglich selbst vor Ort ein Bild von der notwendigen Sanierung der Anlage machen.

Lieferung im Tankwagen

Die Wasserversorgung der Dörfer im Stadtsteinacher Oberland gärt bereits seit mehr als zwei Jahren. Im Sommer reicht die Schüttung der Quellen nicht mehr für eine kontinuierliche Versorgung aus; teilweise musste Wasser per Tanklastwagen angeliefert werden. Generell, erläuterte Bürgermeister Wolfrum, sei die Stadt verpflichtet, die Wasserversorgung in der gesamten Stadt sicherzustellen; die Kosten hierfür müssten zudem auf alle Bürger umgelegt werden, unabhängig davon, in welchem Stadtteil sie wohnen.