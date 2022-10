A70 bei Thurnau: Autobahn wird nach Hangrutsch aufwändig verlegt

Nach umfassenden Bauarbeiten auf der A70 bei Thurnau (Landkreis Kulmbach) ist nun der dortige neue Autobahnabschnitt erstmals einsatzbereit. Dieser wurde erforderlich, nachdem in unmittelbarer Nähe der Autobahn ein Hang ins Rutschen geraten war. Wegen der Inbetriebnahme der neuen Trasse kommt es aktuell zu einer Verlegung der Baustellenverkehrsführung an der Anschlussstelle Thurnau-Ost auf die fertiggestellte Fahrbahn Richtung Bamberg.

Verlegung der A70 bei Thurnau schreitet voran: Autobahn-Verkehr fließt erstmals auf neuer Strecke

Die Verlegung der Verkehrsführung auf der A70 erfolgt bis Montag (24. Oktober 2022) in mehreren Einzelphasen. Betroffen ist der Baustellenstreckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Thurnau-West und Kulmbach/Neudrossenfeld, berichtet die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes. Damit verbunden seien auch Veränderungen an den Verkehrsführungen der Staatsstraße St 2189 und an den Zu- und Abfahrtsrampen der Anschlussstelle Thurnau-Ost in beide Fahrtrichtungen.

Der A70-Teilbereich bei Thurnau zählt seit länger Zeit zu den bestüberwachten Autobahnabschnitten Deutschlands. Weil der Hang vor Ort bis zu acht Zentimeter pro Monat rutschte, muss die alte Trasse kontinuierlich ins Visier genommen werden. Wegen der "zunehmenden Hangbewegungen" sei es zwingend notwendig geworden, die Fahrbahnen dieser Autobahnstrecke zu verlegen, heißt es in der Projektbeschreibung der Autobahn GmbH. "Die Standsicherheit der bestehenden Fahrspuren ist auf Dauer nicht gewährleistet", erklärt der Autobahnbetreiber.

Die nötigen Bauarbeiten im Streckenabschnitt zwischen der Ausfahrt Thurnau-West und dem Rotmaintal begannen im April 2020. Der Hang wurde einer permanenten Überwachung unterzogen. Die uneingeschränkte Nutzung der Autobahn könne nur mithilfe eines "komplexen Monitoring-Systems" gewährleistet werden, hält die Autobahn GmbH auf ihrer Webseite fest.

Autobahn-Großbaustelle bei Thurnau: Wichtiges Etappenziel auf A70 erreicht

"Nach Prüfung verschiedener Möglichkeiten zur Sicherung der teilweise seit den 60er Jahren bestehenden A70, kam als tragbarer Lösungsansatz schließlich nur eine Verlegung in Betracht", heißt es vonseiten des Betreibers. Auf einer Länge von rund drei Kilometern wird die Trasse demnach bis zu 200 Meter Richtung Norden auf "geologisch sicheres Gelände" verlegt.

Nun ist ein wichtiges Etappenziel erreicht: Mit dem Umbau der Verkehrsführung gelingt es dem Autobahnbetreiber zufolge, nach zweieinhalb Jahren Bauzeit den Autobahnverkehr der A70 von der Bestandstrasse, die durch den Rutschhangbereich bei Thurnau führt, auf die Neubautrasse zu verlegen. Die Verlegung der Verkehrsführung mit jeweils einer Fahrspur in beide Fahrtrichtungen auf die Neubautrasse sei die Voraussetzung, dass auch die Richtungsfahrbahn Bayreuth und die südliche Seite der Autobahnanschlussstelle Thurnau-Ost analog der nördlichen Seite fertiggestellt werden könnten.

"Alle Fahrbeziehungen im Anschlussstellenbereich - einschließlich die Anbindungen der Staats-, Kreis- und Ortsstraßen - bleiben offen", teilt die Autobahn GmbH mit. Der Zu- und Abfahrtsverkehr zur beziehungsweise von der Fahrbahn Richtung Bayreuth sowie der Staatstraßenverkehr in Richtung Bayreuth wird demnach von der Nordseite der Autobahn über den Kreisverkehr, das Anschlussstellenbauwerk und über eine provisorische Behelfsrampe auf die Südseite der Autobahn geführt.

Keine Direktverbindung zwischen Industriegebiet und A70-Ausfahrt Thurnau-Ost

Eine direkte Verbindung vom südlich gelegenen Industriegebiet Thurnau zur Anschlussstelle Thurnau-Ost besteht laut Autobahnbetreiber nicht. Die Anbindung des Industriegebiets an die Anschlussstelle erfolgt demzufolge über die Kreisstraße KU 11 Richtung Limmersdorf und über die Staatsstraße St 2189. Die Anschlussstelle Thurnau-West ist von Baustellenverkehrsführungen nicht betroffen.

Die Kosten für das Autobahn-Großprojekt belaufen sich auf rund 65 Millionen Euro. Sie werden laut Angaben der Autobahn GmbH von der Bundesrepublik Deutschland getragen. Die Fahrbahnen der alten A70-Trasse werden nach und nach zurückgebaut.

Anschließend sollen sie aufgeforstet beziehungsweise als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden. "Ein Großteil der Arbeiten kann ohne wesentliche Beeinträchtigung des Verkehrs erfolgen, da die neue Trasse neben der bestehenden A70 liegt", erklärt der Autobahnbetreiber. Erst in der letzten Bauphase würden Teilsperrungen der Anschlussstelle Thurnau-Ost erforderlich. Bis Ende 2023 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

