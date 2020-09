Nico Karger über den Wechsel von 1860 zur SV Elversberg: "Für mich ist es kein Abstieg"

Nach elf Jahren beim TSV 1860 Mnchen steht Nico Karger vor einem Neuanfang. Der gebrtige Kronacher wechselte zur SV Elversberg in die Regionalliga Sdwest. Vor kurzem zog er mit seiner Freundin und dem vier Monate alten Sohn um. Allerdings nicht in die knapp 13000 Einwohner zhlende Gemeinde Spiesen-Elversberg, sondern ins etwa 15 Kilometer entfernte Saarbrcken. In die 4. Liga zu gehen, ist fr den 27-Jhrigen kein Rckschritt. Er geniet die Ruhe bei der ambitionierten Sportvereinigung Elversberg, die am Sonntag den Zweitligisten FC St. Pauli mit 4:2 aus dem DFB-Pokal warf. Gerade da der Abschied vom launischen Traditionsverein aus Mnchen mit viel rger verbunden war.