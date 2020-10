Hannah Mesch: Coburgerin spielt mit 15 Jahren in der 2. Frauen-Bundesliga beim FC Carl Zeiß Jena

Der Abschied war außergewöhnlich. Sichtlich gerührt lief die 15-Jährige Hannah Mesch beim Junior Soccer Cup Anfang Februar zum Lied "Time to say goodbye" durch das Spalier ihrer Mitspieler aus dem NLZ des FC Coburg. Den "Vestekickern" war in diesem Moment bewusst, dass sie mit der Stürmerin aus Drossenhausen ein großes Talent verlieren. Und für Mesch war es der Beginn eines ereignisreichen Jahres - es führte sie von der U15-Bayernliga in die 2. Frauen-Bundesliga Nord zum Traditionsklub FC Carl Zeiß Jena. In den vergangenen sieben Monaten kam sie ihrem Traum, Nationalspielerin zu werden, deutlich näher.