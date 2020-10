Friesen 04.10.2020

Fuball

100 Jahre SV Friesen: Josef Geiger und Norbert Kraus teilen ihre schnsten Erinnerungen

Der SV Friesen feiert in diesem Jahr sein 100-jhriges Bestehen. Nach den vielen Auf- und Abstiegen in der Vereinsgeschichte mangelt es natrlich nicht an Anekdoten. Josef Geiger und Norbert Kraus erinnern sich.