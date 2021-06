Schwimmbad-Eröffnung in Marktrodach (Landkreis Kronach) verschoben

"Rodach Beach" hat defekte Wasserpumpe

Neuer Eröffnungstermin steht noch nicht fest

Das "Rodach Beach" in der Marktgemeinde Marktrodach im Landkreis Kronach sollte ursprünglich am 1. Juli öffnen. Nun gab die Gemeinde bekannt, dass sich der Start verschieben wird.

"Rodach Beach" in Marktrodach: Schwimmbad hat defekte Wasserpumpe

Dazu erklärt die Marktgemeinde: "Die Brunnenwasserpumpe, die zum Befüllen der Schwimmbecken sowie der Reinigung der Filteranlage benötigt wird, ist defekt." Diese sei am Montag (28. Juni 2021) ausgebaut worden.

Der Grund für den Defekt ist unklar, das Gerät sei erst vier Jahre alt. Eine Fachfirma nimmt sich der Reparatur an und priorisiert den Auftrag. Trotzdem muss die Schwimmbad-Eröffnung "bis auf Weiteres verschoben werden", am 1. Juli werden keine Badegäste empfangen. Ein neuer Termin steht also noch nicht fest.