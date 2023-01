In der Nacht zum Freitag (13.01.2023) kam es in Küps (Lkr. Kronach) im Ortsteil Au zu einem Großbrand. Kurz vor 0 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer brennenden Scheune in den dicht bebauten Ortskern von Au alarmiert. "Die Flammen waren schon von weiten zu sehen", so Kreisbrandinspektor Matthias Schuhbäck am Einsatzort. Den Brand der Scheune konnten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle bringen, jedoch geriet ein dicht davor stehendes Wohnhaus ebenfalls in Band. Die Löscharbeiten werden sich wohl noch bis in Freitagvormittag ziehen. Foto: NEWS5 / Merzbach Foto: NEWS5 / Merzbach (NEWS5)