Wohl in Erwartung hoher Beute betrat ein Unbekannter am Mittwochmittag (21. September 2022) gegen 12.30 Uhr ein Kerzenfachgeschäft in Kronach. Dort tat er so, als wolle er Schokolade kaufen. Als die Registrierkasse geöffnet war, überraschte er die Mitarbeiterin. Er zeigte eine Pistole, griff in die Kasse und flüchtete mit einem Bündel Geldscheinen aus der Filiale. Weit kam er jedoch nicht.

Denn ein weiterer Kunde des Ladens, ein Ranger eines Naturparks, bewies Zivilcourage, als er dem Tatverdächtigen hinterherlief und ihn nur fünf Häuser weiter stellen konnte. Bereitwillig gab der Räuber das Geld wieder heraus und begleitete den Ranger zurück zum Laden in der Klosterstraße. Im Anschluss gelang es dem Mann jedoch, sich erneut aus dem Geschäft zu winden und in unbekannte Richtung zu flüchten.

Kronach: Nach Verfolgungsjagd flüchtet Dieb erneut

Der Dieb wird wie folgt beschrieben:

etwa 35 bis 40 Jahre alt

alt circa 1,80 Meter groß

groß schlank

trug eine dunkle Sonnenbrille , eine schwarze Jacke und dunkle Jeans sowie weiße Sportschuhe

, eine und sowie kurze schwarze Haare

Die Kriminalpolizei Coburg hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem flüchtigen Räuber. Die Kriminalbeamten bitten dabei Zeug*innen, die Mittwochmittag, zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Klosterstraße gemacht oder eine Person mit passender Beschreibung gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

Vorschaubild: © janmarcustrapp/Pixabay.com (Symbolbild)