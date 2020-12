Mit der Pandemie kommt auch die Diskussion um die Digitalisierung der Schulen in Fahrt. Ministerprsident Markus Sder kndigte im Juni den Digital-Turbo an und die Schulen sollten mithilfe Hunderter Millionen Euro schweren Hilfspaketen in der technischen Ausstattung zueinander aufschlieen. Es geht um Laptops, Tablets, WLAN und allgemein: schnelles Internet . Um weie Wnde vor grnen Tafeln.