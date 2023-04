Auf der A9 im Kreis Kronach ist laut Feuerwehr Himmelkron ein Unfall passiert, in den ein Auto und ein Wohnmobil verwickelt waren. Es hat in Richtung Berlin, zwischen den Anschlusstellen Himmelkron und Marktschorgast gekracht.

Am Montag (24. April) um kurz vor 15 Uhr ist der Feuerwehr ein Unfall auf der Autobahn 9 gemeldet worden - ursprünglich in Richtung Nürnberg. Jedoch fuhren die Einsatzkräfte auf dem Weg Richtung Norden durch einen Stau, an dessen Spitze sich die Unfallstelle befand, welche bereits durch die Polizei gesichert war.

Feuerwehr berichtet von Unfall-Einsatz: Wohnmobil und Auto krachen ineinander

Hier war ein Auto auf ein Wohnmobil aufgefahren. Das Wohnmobil stand etwa 300 Meter nach der Unfallstelle auf dem Seitenstreifen. Der an der Front stark beschädigte Wagen stand ebenfalls auf dem Seitenstreifen. Trümmer des Unfalls waren auf allen Fahrspuren verteilt.

Die Unfallbeteilligten standen neben ihren Fahrzeugen. Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf die Betreuung der Beteiligten, Reinigungsarbeiten und Sicherstellung des Brandschutzes. Nach 20 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Außer der Feuerwehr Himmelkron war auch die Feuerwehr Lanzendorf, die Feuerwehr Marktschorgast, die Feuerwehr Gefrees, die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach, der BRK Rettungsdienst Kreisverband Bayreuth und die Polizei Oberfranken involviert.