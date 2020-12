Am Sonntagmittag (20.12.2020) kam es in der Landstraße in Krautheim im Landkreis Kitzingen zu einem Wohnhausbrand.

Das Feuer brach im Erdgeschoss eines Wohnhauses aus. Der Bewohner des Hauses wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie das Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt.

Brand in Krautheim: Komplettes Erdgeschoss hinüber

Das komplette Erdgeschoss des Hauses ist den Flammen zum Opfer gefallen. Der Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Bei den Löscharbeiten waren zahlreiche Feuerwehrmänner im Einsatz. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch völlig unklar.

