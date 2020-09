Weltladen Volkach beteiligt sich an Woche zum Fairen Handel

Trotz Corona machen Weltläden, Schulen, kirchliche Initiativen, Supermärkte, Gastronomiebetriebe und viele weitere Akteure in den kommenden Tagen im Rahmen der Fairen Woche auf den Fairen Handel aufmerksam. Unter dem Motto "Fair statt mehr" beschäftigt sich die Aktionswoche in diesem Jahr mit der Frage, was es für ein gutes Leben braucht, heißt es in einer Pressemitteilung des Weltladens. Die Faire Woche wird veranstaltet vom Forum Fairer Handel in Kooperation mit TransFair und dem Weltladen-Dachverband.

Mit drei Veranstaltungen beteiligt sich der Weltladen Volkach an der Fairen Woche. Bei der Aktion "Persönlichkeiten verkaufen im Weltladen Volkach" vom 14. September bis 19. September werden unter anderem Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein und die Volkacher Weinprinzessin Katharina Schmitt als Verkäufer im Weltladen stehen.

Am Samstag, 12. September, um 15 Uhr findet für Kinder ab fünf Jahren das Bilderbuchkino "Wenn der Löwe brüllt" im Pfarrheim Volkach statt. Die Geschichte handelt von Straßenkindern in Afrika.

Eine Woche später am Samstag, 19. September, um 15 Uhr lädt der Weltladen Kinder ab zwölf Jahren zum Konsumkrimi "Was geschah mit Nora Grün" ins Pfarrheim Volkach ein. "Wir laden alle Bürger ein, unsere Veranstaltungen zu besuchen", wird Eine-Welt-Verein Volkach-Vorsitzende Christiane Leckel in der Mitteilung zitiert.

Anmeldung und Fragen per E-Mail an: weltladen.volkach@gmail.com oder unter Tel.: (0170) 2852316. Es gelten die Abstands- und Hygienerichtlinien. Das ausführliche Programm liegt im Weltladen, in der Tourist-Info und in der Sparkasse aus.