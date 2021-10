Kitzingen vor 48 Minuten

Unfallflucht in Kitzingen: Auto beschädigt und abgehauen

Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, hat sich in der Bismarckstraße in Kitzingen eine Unfallflucht ereignet. Ein Unbekannter touchierte mit einem nicht bekannten Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten, schwarzen Fiat am vorderen linken Kotflügel. Im Anschluss flüchtete der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern, heißt es im Polizeibericht. Am Fiat entstand ein Schaden von 3000 Euro.