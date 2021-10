In der Nacht auf Donnerstag parkte eine 48- jährige Frau ihren Mercedes in der Böhmerwaldstraße 38 in Kitzingen. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie einen Schaden am Auto.

Ein bislang unbekannter Täter blieb mit seinem Wagen an der vorderen Stoßstange hängen und verursachte auf der linken Seite einen Streifschaden, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 141-0.