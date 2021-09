Marktbreit vor 1 Stunde

Unbekannter beging Unfallflucht

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag um 17.10 Uhr in der Bahnhofstraße in Marktbreit . Ein unbekannter Fahrzeuglenker einer grauen Mercedes V-Klasse touchierte beim Ausparken rückwärts mit der hinteren rechten Seiten des Fahrzeugs einen hinter ihm abgestellten Opel Astra an dessen hinterer linken Seite.