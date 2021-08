Unter dem Motto "Zukunft fair gestalten" findet vom 10. bis 24. September die bundesweite Faire Woche statt. Weltläden, Schulen, Fairtrade-Initiativen, Kirchengemeinden, Gastronomiebetriebe und viele weitere Akteure laden bei rund 2000 Veranstaltungen dazu ein, den Fairen Handel kennenzulernen. Auch in Volkach beteiligen sich verschiedene Initiativen und Organisationen mit zahlreichen Ständen an der Aktionswoche, wie der Eine Welt Verein Volkach in einem Presseschreiben mitteilt.

So findet am Samstag, 18. September, von 10 bis 14 Uhr beispielsweise eine Stadtrallye in Volkach statt. An sieben Stationen gibt es Rate- und Schätzaktionen mit Informationen zum Fairen Handel. Daran beteiligen sich die Mädchenrealschule Volkach mit einem afrikanischen Würfelspiel, das Franken-Landschulheim Gaibach im Freibad mit einem Quiz zum Thema Nachhaltigkeit, die Grund- und Mittelschule Volkach mit einem Spiel, die Fair-Trade Steuerungsgruppe Volkach, die Ministranten und Sternsinger mit einem Kirchenflohmarkt, die ökologische Verbraucher-Erzeugergemeinschaft mit heimischen Obst und Gemüse zum fühlen, riechen und schmecken und der Weltladen Volkach mit Verkostung von fairen Produkten und Gewinnspiel. Die Teilnahme ist kostenlos.

Während der Aktionswoche gibt es im Weltladen Volkach Informationen und Rezepthefte mit Zutaten aus dem Fairen Handel.

Mit den Veranstaltungen wollen die Akteure laut Presseschreiben zeigen, dass ein sozial und ökologisch verträgliches Wirtschaften möglich und dringend nötig sei angesichts der zahlreichen globalen Krisen. "Der Faire Handel trägt schon heute dazu bei, menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen für 2,5 Millionen Menschen und ihre Familien im globalen Süden zu schaffen", so die Veranstalter.

Weitere Informationen: www.weltladen.de/volkach sowie www.fairewoche.de