Mit insgesamt 1,258 Millionen aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022 wird die Sanierung und der Ausbau des Sportzentrums in Sickershausen unterstützt. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Abgeordnetenbüros der Landtagsabgeordneten Barbara Becker (CSU) entnommen.

Die Abgeordnete aus Wiesenbronn wurde auf Nachfrage von Bayerns Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehrs, Christian Bernreiter über die Förderung informiert. Nun herrscht Klarheit, welche Kommunen im Freistaat über das Landesprogramm zum Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2022 unterstützt werden. In diesem Jahr stehen knapp 28,7 Millionen Euro Finanzhilfen von Bund und vom Freistaat Bayern für insgesamt 41 bayerische Städte, Märkte und Gemeinden zur Verfügung, wie Becker mitteilte.

"Mit dabei ist auch die große Kreisstadt Kitzingen, das freut mich besonders. Mit den Fördermitteln wird das Sportzentrum in Sickershausen nach rund 30 Jahren Nutzung zeitgemäß saniert und ausgebaut. Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung des Sports für die Gesundheit unserer Bevölkerung nochmals aufgezeigt. Lockdown, Kontaktbeschränkungen und geschlossene Sportstätten hatten oft zur Folge: weniger Bewegung, weniger Sport und damit gesundheitliche Auswirkungen. Wir haben im Bereich Sport allerhand aufzuarbeiten. Da ist es wichtig, dass uns auch eine zeitgemäße Infrastruktur dafür zur Verfügung steht", so Barbara Becker.

Erste Sanierungsmaßnahmen und Baumaßnahmen am Sportzentrum haben bereits begonnen. In etwa zwei Jahren soll die umfangreiche Maßnahme abgeschlossen sein, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.