Zusammen mit unserer Englischlehrerin Eva Burkhard haben wir, die Klasse 6a des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid, ein "British and American Breakfast" veranstaltet.

Dafür sollte jeder aus unserer Klasse eine oder mehrere typische Zutaten mitbringen, die wir vorher in einer Liste zusammengetragen haben. Danach haben wir uns in die Schulküche begeben und schon einmal die Utensilien auf der Arbeitsplatte ausgebreitet. Am Tag zuvor haben wir bereits die Aufgaben auf kleinere Gruppen aufgeteilt, damit es vor Ort keine Unklarheiten mehr gibt.

Danach stürzten wir uns mit Feuereifer ins Kochen. Frau Burkard stand uns mit Rat und Tat zur Seite, wenn wir Hilfe brauchten. Unter anderem haben wir original "American French Toast" zubereitet. Außerdem haben wir "American Pancakes" wahlweise mit Sahne und Erdbeeren oder Ahornsirup vorbereitet und dazu Tee und Kakao getrunken, was passend für beide Länder ist. Das war ebenfalls sehr genussvoll.

Selbstverständlich durften auch die berühmten "British Baked Beans" und "Bacon and Eggs" , also gebackene Bohnen und Speck mit Rührei nicht fehlen. Wir waren auch sehr stolz auf unsere gebratenen Tomaten, die viele Engländer auch sehr gerne zum Frühstück essen. Die für viele von uns ebenfalls schon bekannte "American Peanut Butter", also Erdnussbutter, kam natürlich auch bei uns auf den Tisch. Und für diejenigen, die nicht so experimentierfreudig waren, gab es Toast mit Butter und Marmelade.

Alles in allem waren es zwei sehr schöne Schulstunden und wir bedanken uns sehr bei unserer Englischlehrerin Frau Burkard, dafür, dass sie das mit uns gemacht hat und uns die Möglichkeit gegeben hat, einmal ein original "British and American Breakfast" mitzuerleben.

Von: Shari Heining und Ella Linz (Schülerinnen, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)