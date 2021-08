Unter dem Motto „Wohlauf, die Luft geht frisch und rein“ besuchen Mitglieder des CSU-Ortsverbands Kitzingen seit 2005 Seniorinnen und Senioren in Kitzinger Heimen, um mit ihnen kurzweilige und fröhliche Nachmittage zu verbringen und auch den Pflegekräften eine Abwechslung im Alltag zu bieten.

Mit viel Hallo wurden die Akteure der CSU in den Alten- und Pflegeheimen empfangen, heißt es in einer Mitteilung des Kitzinger Ortsverbandes. Der Reigen fröhlicher Sommernachmittage begann im Haus Mühlenpark der Diakonie in der Armin-Knab-Straße. Eine Woche später ging es ins Haus Mainblick der Diakonie (Glauberstraße), danach ins St.-Elisabeth-Caritashaus (Kapuzinerstraße).

Kaum waren die Liedtexte verteilt, griffen die Gitarristen Manfred Burger und Thomas Bambach in die Saiten. Schlager und Gassenhauer aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren bis hin zu Volks- und Wanderliedern luden zum Mitsingen und Klatschen ein. Mundart-Schmankerl und lustige Gedichte, vorgetragen von Hanna Walther, Hiltrud Stocker und Heinz Herrenschmidt, lockerten die Liedernachmittage auf.