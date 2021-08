Kitzingen vor 28 Minuten

Parteinotiz: CSU drängt auf sinnvollen Umgang mit Wasser

Gesellschaftlich-politische Herausforderungen wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz seien keine „grünen Ideen“ sondern fänden sich bereits in der Bibel. Schon dort werde berichtet, dass Lösungen hauptsächlich von den Landbewirtschaftern getragen werden, so die Kandidatin des Evangelischen Arbeitskreises der CSU zur Bundestagswahl, Sabrina Stemplowski. Allgemeines Nicken bei den im Zeichen von Biodiversität, Glaube und Genuss in der Kitzinger Weinlage Eherieder Mühle Mitwandernden, heißt es in einer Pressemitteilung.