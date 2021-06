Markt Einersheim vor 44 Minuten

Musik lag in der Luft

Die Kinder des Kinderhauses „Zum Guten Hirten“ in Markt Einersheim besuchten anlässlich des Musikaktionstages in Bayern die Senioren in der Tagespflege der Diakonie. Musik lag in der Luft und es gab ein Konzert mit Liedern und Tänzen. Die Kinder begleiteten ihre Sommerlieder mit Instrumenten. Besonders über die Tänze, „Schmetterling du kleines Ding“ und die Darbietung zu einem Farbenlied haben sich die Senioren gefreut. Manches kannten sie noch aus ihrer Kindheit. Das Konzert endete mit einem Wunsch und Segenslied.