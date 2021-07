Volkach vor 1 Stunde

Mit Wohnmobil an Auto hängengeblieben

Als ein 34-Jähriger am Mittwochabend in der Dr.-Eugen-Straße in Volkach sein Wohnmobil parken wollte, streifte er aus Unachtsamkeit mit der rechten Seite des Wohnmobils ein geparktes Auto. Laut Polizeibericht entstand ein Gesamtschaden von circa 6000 Euro.