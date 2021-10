Effeldorf vor 15 Minuten

Metallzaun angefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert

Bereits am 24. September zwischen 13 und 17 Uhr kam es Am Hoch in Effeldorf zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem unbekannten Fahrzeug gegen einen Metallzaun. Hierdurch wurden mehreren Verstrebungen aufgerissen und die dazugehörigen Pfosten abgeknickt. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.