Kommunale Wohnmobil-Stellplätze sind gesperrt

Im Lockdown bis mindestens 7. März dürfen auch Campingplätze keine Urlauber aufnehmen. Aus gegebenem Anlass teilt die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Volkach mit, dass wegen der Corona-Pandemie und dem touristischen Übernachtungsverbot alle kommunalen Wohnmobil-Stellplätze in Volkach, Astheim, Fahr sowie in Nordheim ausdrücklich für Wohnmobile gesperrt sind. Im Falle von Nordheim sind sowohl der reguläre Stellplatz am Mainufer als auch der Parkplatz an der Mainfähre für Wohnmobile gesperrt.