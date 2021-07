Mainfrankenpark vor 31 Minuten

Kino hilft mit "Catweazle"

Die Familienkomödie "Catweazle" ist am Sonntag, 25. Juli, um 11.30 Uhr im Rahmen der Benefizaktion "Kino hilft" auf den großen Leinwänden des Cineworld Mainfrankenpark zu erleben, teilt das Kino mit. Das Besondere: alle Einnahmen spenden das Cineworld und der Tobis Filmverleih an die vom Hochwasser stark getroffenen Menschen in Deutschland. In der Familienkomödie, die auf der gleichnamigen britischen TV-Kultserie aus den 1970er Jahren basiert, schlüpft der ostfriesische Star-Komiker Otto Waalkes in die Titelrolle und nimmt als völlig überforderter Magier den urkomischen Kampf mit den Tücken der Moderne auf, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person, Karten unter www.cineworld-main.de oder an der Kinokasse.