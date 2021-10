Kitzingen vor 1 Stunde

Gartenmauer angefahren und verschoben

Am Montag zwischen 6 und 13 Uhr gab es in der Flugplatzstraße in Kitzingen eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer touchierte vermutlich mit einem Lkw eine Gartenmauer und verschob diese. Im Anschluss flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei schreibt, entstand ein Schaden von circa 4000 Euro.