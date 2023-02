Freizeit-Land Geiselwind erweitert Angebot: VR-Erlebnis ab Saisonstart 2023 möglich

Sechs verschiedene Abenteuer: "Yullbe GO - Geiselwind"

Preise, Mindestalter, Öffnungszeiten: Geschäftsführer äußert sich

"Wir freuen uns, euch unsere erste Neuheit für 2023 vorstellen zu dürfen", berichtet das Freizeit-Land Geiselwind. Voraussichtlich ab Saisonstart (1. April 2023) wolle der Freizeitpark das VR-Erlebnis "Yullbe GO - Geiselwind" anbieten. Dabei können Interessierte mithilfe einer VR-Brille virtuelle Abenteuer durchleben, indem sie sich frei im Raum bewegen. Gegenüber inFranken.de erklärt Geschäftsführer Matthias Mölter, worauf sich die Besucher freuen können.

Freizeitpark kündigt Neuheit an: "Yullbe GO - Geiselwind" - das erwartet die Besucher

Zunächst können Spielfreudige aus sechs verschiedenen Abenteuern auswählen: "Das Phantom der Oper", "Ed & Eddas magische Reise", "Walking in Wunderland", "Alpha Mods P.D.", "Moon To Mars" und "Artiality". Ein Erlebnis dauere etwa 12 bis 15 Minuten pro Person, erläutert Mölter. "Die Spieler könnten hintereinander dasselbe Abenteuer oder auch verschiedene Abenteuer unabhängig voneinander erleben." Kinder müssen ein Mindestalter von 5 Jahren vorweisen können. An Halloween 2023 werde eventuell auch das Horrorabenteuer "Traumatica" angeboten werden, das Mindestalter liege dabei allerdings bei 18 Jahren. Das Erlebnis-Angebot werde regelmäßig erweitert, heißt es.

Hierzu werde eine bereits bestehende Location im Freizeit-Land umgebaut: "Die Größe der Halle beläuft sich auf etwa 400 Quadratmeter, hier wird es eine Rezeption sowie Wartebereich geben und einen dafür vorgesehen Spieleraum", so der Geschäftsführer. "Yullbe wird den Gästen vom Freizeit-Land zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung stehen. Zudem planen wir für unsere Gäste im Seaside Resort die Möglichkeit, zusätzlich nach Parkschluss das VR-Erlebnis zu besuchen", erklärt Mölter.

Der Preis werde für Resort- und Parkbesucher des Freizeit-Landes Geiselwind bei etwa 6 Euro pro Person liegen, auch eine Nutzung für Gäste außerhalb sei geplant: Für sie werde ein Abenteuer etwa 10 bis 12 Euro kosten. Zudem müssten sie vorab einen Time-Slot über die Webseite des Freizeitparks oder per Mail buchen.

