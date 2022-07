Ehrungen für drei zurückliegende Jahre holte die Markt Einersheimer CSU bei ihrem Sommerfest nach. Und, so nebenbei, feierten die Gäste im "Schloss auf dem Hügel" das 50-jährige Bestehen des Ortsverbands. Das Gründungs- und Ehrenmitglied Hermann Böhm blickte zurück auf die Anfänge.

Nach der Corona-Pause freute man sich, bei der Familie Nikolaus und Ingrid Knauf wieder zu Gast sein zu dürfen. Viele Mitglieder des Ortsverbands waren gekommen, aber auch von außerhalb – Ortsvorsitzender Bent Hanel begrüßte darunter Bundesminister a.D. Michael Glos, die Landtagsabgeordnete Barbara Becker und ihre beiden Vorgänger Otto Hünnerkopf und Franz Brosch, Bezirksrätin Gerlinde Martin und Tibor Brumme von der Mittelstands-Union. Vom benachbarten CSU-Ortsverband Iphofen war Vorsitzender Uwe Matheus zu Gast.

Vor zehn Jahren habe der Ortsverband sein 40-jähriges Bestehen gefeiert, folglich stehe heuer das 50. Jubiläum an, erinnerte der Vorsitzende. Das feiere man nun im kleinen Kreis "im Schloss auf dem Hügel". Besonders freute es ihn, dass die, die diese Feier erst ermöglicht hatten, beim Sommerfest dabei waren: die Ehren- und Gründungsmitglieder Hermann und Gabriele Böhm, Bernhard und Thea Meidel sowie das Ehrenmitglied Nikolaus Knauf.

Den Anfang machten sieben Personen

Hermann Böhm erinnerte kurzweilig an den Werdegang der Markt Einersheimer CSU. Es hatte schon andere politische Gruppierungen gegeben – Böhm nannte die Freien unabhängigen Wähler – als es Überlegungen zu einem CSU-Ortsverband gegeben habe. Am 4. November 1972 war es dann so weit. Sieben Personen seien es gewesen. "Jeder bekam einen Posten", erzählte Böhm, der dann auch Vorsitzender wurde. Ihm folgten Bernhard Meidel, Lorenz Horst, Franz Zepter, Karl-Hans Lefhalm und Bent Hanel.

Böhm erinnerte an Wanderungen, auch mit Michael Glos, und an Ausflüge zu Standorten der Firma Knauf. Vieles habe Nikolaus Knauf, der nun schon seit über 50 Jahren im Gemeinderat sitzt, ermöglicht. Dem schloss sich auch Bernhard Meidel an. "Die Familie Knauf hält immer zu uns und der Ortsverband hält zusammen", sagte er.

Bent Hanel zitierte noch aus alten Protokollbüchern. Da war von der Gründungsversammlung der Jungen Union (JU) die Rede, auf der Franz Brosch ein Referat über Sinn und Zweck der JU gehalten habe. Schon 1976 sei die Verkehrssicherheit in der Mönchsondheimer Straße ein Thema gewesen, gerade sei es wieder aktuell.

Zusammen mit der Kreisvorsitzenden Barbara Becker und Kreisgeschäftsführerin Gerlinde Martin ehrte Bent Hanel langjährige Mitglieder. Becker bewunderte den Pioniergeist der zwei Gründerpaare, die sich vor 50 Jahren entschieden hätten, Politik mitzugestalten. Sie überreichte an Hermann und Gabriele Böhm sowie an Bernhard und Thea Meidel die Ehrennadel mit fünf Sternen.

Die Geehrten

45 Jahre sind Klaus Siffert und Fritz Müller dabei. 40 Jahre gehört Wilfried Schramm der CSU an. Auf 35 Jahre bringen es Carlo Knauf und Josef Ritschel. 30 Jahre sind Martin Schöpfel und Heidrun Meidel dabei, 25 Jahre Rudolf Mauderer. Geehrt wurden auch Stefan Fuchs (20 Jahre Mitglied), Ralph Bock, Georg Rechter, Roland Rechter (alle 15 Jahre) sowie Ingrid Knauf, Gerda Rechter, Norbert Handa, Stephan Gehlert, Michael Habermann, Renate Bock, Apollonia Ritschel, Clemens Stütz, Reiner Wirth, Sabine Wirth, Reinhold Lechner und Gertraud Stütz (alle zehn Jahre).