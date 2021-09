Albertshofen vor 1 Stunde

Ein Container wird bunt

Zum Ende der Schulferien präsentierten die Hortkinder der Klassen eins bis vier der Albert-Schweitzer-Grundschule in Albertshofen in ihrem Pausehof ein Gemeinschaftsprojekt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis, dem Kompostwerk im Klosterforst und der Albert-Schweitzer-Grundschule: einen Container, bemalt mit allem, was für sie in dem Gärtner- und Weinbauort wichtig ist.