Zum Auftakt des Jubiläumsjahres "50 Jahre Lions Club Kitzingen" erfolgte zunächst die jährliche Präsidentschaftsübergabe. Thomas Hauser übergibt sein Amt an Dietrich Oechsner, den geschäftsführenden Inhaber der gleichnamigen Privatbrauerei in Ochsenfurt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Lions-Club Kitzingen hervor. Oechsner ist bereits seit 25 Jahren Mitglied im Lions Club und hatte das Präsidentenamt vor 14 Jahren schon einmal übernommen.

Während der Zeremonie – coronakonform wurde die Präsidentschaftsnadel nicht wie üblich angesteckt, sondern mit Abstand überreicht – dankte Oechsner seinem Vorgänger für dessen Engagement und stellte anschließend mit Begeisterung sein geplantes Jahresprogramm vor, das Mitte September beginnt.

Markt im Oktober teilweise online

Zu den Höhepunkten zählt dabei laut Pressemitteilung die Festveranstaltung "50 Jahre Lions Club Kitzingen" sowie ein Fachvortrag von Prof. Dr. Harald Pfeiffer zum Thema "Schwarze Löcher", der nun voraussichtlich am 23. Oktober in der Alten Synagoge in Kitzingen stattfindet. Ebenso hofft der Lions-Club Kitzingen, das ursprünglich verschobene Benefizkonzert "Carmina Burana" nun bald nachholen zu können (bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden).

Der obligatorische Lions-Markt im Oktober in der Rathaushalle Kitzingen muss in diesem Jahr entfallen, es laufen aber bereits Vorbereitungen, den Markt zumindest teilweise online veranstalten zu können. Denn die traditionelle Weihnachtsaktion soll auch weiterhin stattfinden. Hierbei werden mit Spenden und Einnahmen aus Lions-Veranstaltungen in Not geratene Bürger, vor allem Familien mit Kindern, im Landkreis Kitzingen unterstützt.